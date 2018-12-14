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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Работник "Ювентуса" попросил Роналду победить "Торино" ради бабушки
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящий матч в рамках 16-го тура чемпионата Италии против "Торино".
"Один из работников "Ювентуса" попросил футболистов одержать победу над "Торино", иначе с его бабушкой может что-то случиться. Я усвоил одну вещь, что фанаты "Ювентуса" отказываются видеть поражения в играх с "Интером" и "Торино". Мне нравится побеждать. Дерби – отличный повод порадовать болельщиков. Я спокоен, потому что знаю потенциал своей команды, — цитирует Роналду Football Italia.
Встреча состоится 15 декабря в 22.30 по московскому времени.
"Газета.ру"
"Один из работников "Ювентуса" попросил футболистов одержать победу над "Торино", иначе с его бабушкой может что-то случиться. Я усвоил одну вещь, что фанаты "Ювентуса" отказываются видеть поражения в играх с "Интером" и "Торино". Мне нравится побеждать. Дерби – отличный повод порадовать болельщиков. Я спокоен, потому что знаю потенциал своей команды, — цитирует Роналду Football Italia.
Встреча состоится 15 декабря в 22.30 по московскому времени.
"Газета.ру"
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