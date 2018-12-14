Тьерри Анри: "Монако" в Лионе будет драться

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поделился ожиданиями от матча чемпионата Франции с "Лионом"."Мы будем драться в Лионе. Я был на трибунах, когда "Лион" обыгрывал "Манчестер Сити". Нам будет нелегко. Я до сих пор не знаю, на кого точно могу рассчитывать. Но некоторые игроки вернулись в строй", - цитирует Анри AFP.