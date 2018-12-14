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Тьерри Анри: "Монако" в Лионе будет драться

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поделился ожиданиями от матча чемпионата Франции с "Лионом".

"Мы будем драться в Лионе. Я был на трибунах, когда "Лион" обыгрывал "Манчестер Сити". Нам будет нелегко. Я до сих пор не знаю, на кого точно могу рассчитывать. Но некоторые игроки вернулись в строй", - цитирует Анри AFP.
Теги: Анри Монако Лион
Сегодня, 17:09
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#1  liasport433   (Сегодня, 17:30)
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понятно почему проигрываете, вы деретесь а не в футбол играете!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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