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Лоран Блан и Леонарду Жардим - главные претенденты на пост наставника "Ромы"

Спортивный директор "Ромы" Мончи продолжает поиски нового главного тренера.

По данным Corriere dello Sport, главные претенденты на этот пост - Лоран Блан и Леонарду Жардим.

В этом сезоне "Рома" набрала 21 очко в 15 матчах чемпионата Италии и занимает 9-е место в таблице.
Теги: Блан Жардим Рома
Сегодня, 08:42
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