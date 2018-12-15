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Андреас Гранквист: не думаю, что перейду в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Хельсингборга" Андреас Гранквист прокомментировал слухи о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед".

"С уверенностью в 99,9 % я могу уничтожить спекуляции здесь и сейчас. Это было бы довольно сенсационно, но я не думаю, что это произойдет. Я хочу играть за "Хельсингборг", - цитирует Гранквиста Fotboll Direkt.
Теги: Гранквист Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:19
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#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:54)
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Болеет за:
«Спартак»
Верный товарищ, заслуживает уважения


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Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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