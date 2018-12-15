Андреас Гранквист: не думаю, что перейду в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Хельсингборга" Андреас Гранквист прокомментировал слухи о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"."С уверенностью в 99,9 % я могу уничтожить спекуляции здесь и сейчас. Это было бы довольно сенсационно, но я не думаю, что это произойдет. Я хочу играть за "Хельсингборг", - цитирует Гранквиста Fotboll Direkt.