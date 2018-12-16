Нико Ковач: мы постепенно возвращаем свою лучшую форму

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач подвел итог матча против "Ганновера-96" в рамках чемпионата Германии."На протяжении всех 90 минут команда играла действительно очень хорошо. Мы создали очень много моментов. Счет мог быть значительно крупнее, мы не реализовали три-четыре стопроцентных момента. Приятно, что после сложного матча в Амстердаме команда показала такую уверенную игру, доминировала в ходе всей встречи.Мы постепенно возвращаем свою лучшую форму. В последних матчах мы играли хорошо. Сегодня отлично действовали не только с мячом, но и без него. Мы должны продолжать в том же духе. Пока что это была наша лучшая игра в сезоне. Поздравляю команду", — цитирует Ковача официальный сайт клуба.