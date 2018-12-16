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Эрик Дайер был успешно прооперирован

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер успешно перенес операцию.

Как информировала пресс-служба английского клуба, футболист был отправлен в больницу из-за воспаления аппендикса.

Дайер проведет курс реабилитации, на поле в 2018 году он уже не выйдет. "Тоттенхэм" в этом году сыграет еще с "Эвертоном", "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном" в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).

К тренировкам игрок должен приступить в январе.

В нынешнем сезоне Эрик Дайер принял участие в 17 матчах за "шпор" и забил два мяча.

"Газета.ру"
Сегодня, 17:38
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