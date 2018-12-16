Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:41
Станислав Черчесов - о капитанской повязке Дзюбы в сборной: лидерские качества Артема были очевидны еще в "Спартаке"
Станислав Черчесов - о капитанской повязке Дзюбы в сборной: лидерские качества Артема были очевидны еще в "Спартаке"
17:36
Станислав Черчесов: критика в адрес Заболотного? Он комфортно чувствует себя в сборной России (8)
Станислав Черчесов: критика в адрес Заболотного? Он комфортно чувствует себя в сборной России (8)
15:27
Черчесов - о работе в "Спартаке": фанаты хотели съесть меня заживо? Наверное, я такое заслужил
Черчесов - о работе в "Спартаке": фанаты хотели съесть меня заживо? Наверное, я такое заслужил
08:43
Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу (1)
Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу (1)
Португалец Пепе стал свободным агентом
Португальский защитник стамбульского "Бешикташа" Пепе получил статус свободного агента за полгода до истечения контракта.
Ожидается, что в ближайшее время 35-летний футболист перейдет в новую команду. Пепе выступал за "Бешикташ" с лета 2017 года, куда перешел из мадридского "Реала" также в статусе свободного агента. Пепе провел за турецкий клуб 52 матча, в которых забил четыре мяча. Титулов в составе стамбульцев Пепе не завоевывал.
Защитник начинал свою карьеру в португальском "Маритиму", который в 2003 году возглавлял российский специалист Анатолий Бышовец.
"Газета.ру"
Ожидается, что в ближайшее время 35-летний футболист перейдет в новую команду. Пепе выступал за "Бешикташ" с лета 2017 года, куда перешел из мадридского "Реала" также в статусе свободного агента. Пепе провел за турецкий клуб 52 матча, в которых забил четыре мяча. Титулов в составе стамбульцев Пепе не завоевывал.
Защитник начинал свою карьеру в португальском "Маритиму", который в 2003 году возглавлял российский специалист Анатолий Бышовец.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.