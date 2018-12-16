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Португалец Пепе стал свободным агентом

Португальский защитник стамбульского "Бешикташа" Пепе получил статус свободного агента за полгода до истечения контракта.

Ожидается, что в ближайшее время 35-летний футболист перейдет в новую команду. Пепе выступал за "Бешикташ" с лета 2017 года, куда перешел из мадридского "Реала" также в статусе свободного агента. Пепе провел за турецкий клуб 52 матча, в которых забил четыре мяча. Титулов в составе стамбульцев Пепе не завоевывал.

Защитник начинал свою карьеру в португальском "Маритиму", который в 2003 году возглавлял российский специалист Анатолий Бышовец.

"Газета.ру"
Теги: Пепе
Сегодня, 18:01
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#1  nofrills  Москва (Сегодня, 18:20)
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Болеет за:
«Динамо» М
созрел для зенита
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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