Португалец Пепе стал свободным агентом

Португальский защитник стамбульского "Бешикташа" Пепе получил статус свободного агента за полгода до истечения контракта.Ожидается, что в ближайшее время 35-летний футболист перейдет в новую команду. Пепе выступал за "Бешикташ" с лета 2017 года, куда перешел из мадридского "Реала" также в статусе свободного агента. Пепе провел за турецкий клуб 52 матча, в которых забил четыре мяча. Титулов в составе стамбульцев Пепе не завоевывал.Защитник начинал свою карьеру в португальском "Маритиму", который в 2003 году возглавлял российский специалист Анатолий Бышовец.