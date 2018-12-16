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"Челси" в гостях победил "Брайтон"

"Челси" обыграл "Брайтон" в матче 17-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

17 тур

"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Челси" 1:2

Голы: Родригес, 17, Азар, 33, Марч, 66

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Монтойя, Бернардо, Балогун, Данк, Стивенс, Гросс (Биссума, 81), Проппер, Кнокар (Локадия, 83), Марч, Мюррей (Андоне, 60)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 75), Азар (Жиру, 83), Родригес (Лофтус-Чик, 66), Виллиан
Теги: Челси Брайтон
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