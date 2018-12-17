Евгений Коноплянка рассказал, почему он перестал играть в футбол во дворе: я, наверное, поседел тогда

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка рассказал, как в детстве он разбил окно мячом."Помню, как я закинул мяч в окно... Никогда в жизни не забуду. Подъезд, такой павильон получается. Вратарь стоит. Я ему пробиваю по воротам и как раз за шиворот прямо в окно. Я хорошо окно разбил, не то, что форточку, а полностью, большое окно. Я, наверное, поседел тогда. Я домой, кричать: "Мама, что мне делать? Меня посадят!" После этого я закончил играть в футбол во дворе. Может, до сих пор меня ищут? (смеется) - сказал Коноплянка в передаче "От души в душу".