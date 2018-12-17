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Евгений Коноплянка рассказал, почему он перестал играть в футбол во дворе: я, наверное, поседел тогда

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка рассказал, как в детстве он разбил окно мячом.

"Помню, как я закинул мяч в окно... Никогда в жизни не забуду. Подъезд, такой павильон получается. Вратарь стоит. Я ему пробиваю по воротам и как раз за шиворот прямо в окно. Я хорошо окно разбил, не то, что форточку, а полностью, большое окно. Я, наверное, поседел тогда. Я домой, кричать: "Мама, что мне делать? Меня посадят!" После этого я закончил играть в футбол во дворе. Может, до сих пор меня ищут? (смеется) - сказал Коноплянка в передаче "От души в душу".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Коноплянка Шальке
Сегодня, 19:25
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#5  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:35)
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Болеет за:
«Зенит»
У этой коноплянки на сайте "рука", видимо, имеется. Ни дня без новостей об этом персонаже.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#4  Pafnuty   (Сегодня, 20:34)
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Сибирячок,
))) Тоже вспомнил тот Ералаш.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:00)
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Конопля в голове.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 19:32)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не пошла у вас бразильская система.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 19:31)
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  •  (2)

да, не смешно до сих пор....
страшно.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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