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Источник: Квинси Промес предстанет перед судом за вождение автомобиля в нетрезвом виде

Полузащитник "Севильи" Куинси Промес в понедельник предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде.

По данным источников, у Промеса было два выходных, а в среду утром ему нужно было явиться на тренировку. Во вторник поздно вечером в одном из районов испанского курорта полицейский патруль остановил автомобиль голландца, обязав его пройти медосвидетельствование.

Содержание алкоголя в крови бывшего игрока "Спартака" превысило 0,6 промилле – это более чем в два раза превышает максимально допустимый уровень (0,25).

Diario de Sevilla
Теги: Промес Севилья
Сегодня, 08:36
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#4  ржд гуд  саратов (Сегодня, 09:41)
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Болеет за:
«Спартак»
А у нас в Спартаке не пил, образцом дисциплины был. Вот, до чего гнилая евротолерастия и демократия хорошего парня доводит...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 09:19)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Все "заглушает" свой уход из Спартака.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:47)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже вовремя продали Промеса.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 08:43)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Тьфу бухарик. Похоже этого тоже ждёт судьба МакГиди. Здесь был футболистом, а там стал говном.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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