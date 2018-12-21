Источник: Квинси Промес предстанет перед судом за вождение автомобиля в нетрезвом виде

Полузащитник "Севильи" Куинси Промес в понедельник предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде.По данным источников, у Промеса было два выходных, а в среду утром ему нужно было явиться на тренировку. Во вторник поздно вечером в одном из районов испанского курорта полицейский патруль остановил автомобиль голландца, обязав его пройти медосвидетельствование.Содержание алкоголя в крови бывшего игрока "Спартака" превысило 0,6 промилле – это более чем в два раза превышает максимально допустимый уровень (0,25).