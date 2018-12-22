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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Интер" сыграл вничью с "Кьево"
"Интер" сыграл вничью с "Кьево" в матче 17-го тура чемпионата Италии (1:1).
Чемпионат Италии
17-й тур
"Кьево" - "Интер" - 1:1
Голы: Перишич, 39 (0:1). Пеллиссьер, 90+1 (1:1).
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Барба, Бани, Хетемай, Ригони, Депаоли, Кийен (Ярошиньски, 46), Пеллиссьер, Меджорини (Стемпиньски, 61), Джаккерини (Бирса, 77).
"Интер": Ханданович, де Фрай, Врсалько, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Весино, 67), Жоау Мариу (Валеро, 82), Брозович, Перишич, Икарди, Политано (Мартинес, 75).
Предупреждения: Кийен, 30. Хетемай, 42. Жоау Мариу, 53. Брозович, 59. Ригони, 61.
Чемпионат Италии
17-й тур
"Кьево" - "Интер" - 1:1
Голы: Перишич, 39 (0:1). Пеллиссьер, 90+1 (1:1).
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Барба, Бани, Хетемай, Ригони, Депаоли, Кийен (Ярошиньски, 46), Пеллиссьер, Меджорини (Стемпиньски, 61), Джаккерини (Бирса, 77).
"Интер": Ханданович, де Фрай, Врсалько, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Весино, 67), Жоау Мариу (Валеро, 82), Брозович, Перишич, Икарди, Политано (Мартинес, 75).
Предупреждения: Кийен, 30. Хетемай, 42. Жоау Мариу, 53. Брозович, 59. Ригони, 61.
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