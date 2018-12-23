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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Валенсия" вырвала победу у "Уэски", Черышев отметился результативным действием
"Валенсия" выиграла матч 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски" (2:1).
Голевой передачей в матче отметился российский полузащитник Денис Черышев.
Чемпионат Испании
17 тур
"Валенсия" – "Уэска" 2:1
Гол: Парехо, 25, Пиччини, 90+4 - Эрнандес, 73 (пен.)
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Дьякаби, Васс (Батшуайи, 75), Солер, Парехо, Черышев, Родриго, Лоренсо (Торрес, 71)
"Уэска": Сантамария, Мирамон, Акапо, Инсуа, Этчейта, Ривера (Камачо, 89), Мусто (Састре, 87), Мелеро (Лонго, 67), Гомес, Феррейро, Эрнандес.
Предупреждения: Лоренсо, 31, Черышев, 34, Гарай, 49, Инсуа, 55, Родриго, 63, Лонго, 82, Гайя, 84, Ривера, 84, Солер, 87, Пиччини, 90+4
Голевой передачей в матче отметился российский полузащитник Денис Черышев.
Чемпионат Испании
17 тур
"Валенсия" – "Уэска" 2:1
Гол: Парехо, 25, Пиччини, 90+4 - Эрнандес, 73 (пен.)
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Дьякаби, Васс (Батшуайи, 75), Солер, Парехо, Черышев, Родриго, Лоренсо (Торрес, 71)
"Уэска": Сантамария, Мирамон, Акапо, Инсуа, Этчейта, Ривера (Камачо, 89), Мусто (Састре, 87), Мелеро (Лонго, 67), Гомес, Феррейро, Эрнандес.
Предупреждения: Лоренсо, 31, Черышев, 34, Гарай, 49, Инсуа, 55, Родриго, 63, Лонго, 82, Гайя, 84, Ривера, 84, Солер, 87, Пиччини, 90+4
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