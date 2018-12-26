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"Милан" не забил в четвертом матче подряд. Такого не было с 1984 года
В гостевом матче с "Фрозиноне" подопечные Дженнаро Гаттузо сыграли вничью со счетом 0:0.
Эта игра стала для "Милана" четвертой подряд, в которой он не может забить.
В предыдущих трех безголевых встречах "россонери" сыграли две нулевых ничьих с "Болоньей" и "Торино", а также, проиграли у себя дома "Фиорентине" со счетом 0:1.
Подобная безголевая серия случилась с "Миланом" впервые с ноября 1984 года. Тогда красно-черные проиграли со счетом 0:2 "Торино", уступили "Сампдории" (0:1), а также, сыграли нулевые ничьи с "Авеллино" и чемпионом сезона-1984/85 "Вероной".
"СЭ"
Эта игра стала для "Милана" четвертой подряд, в которой он не может забить.
В предыдущих трех безголевых встречах "россонери" сыграли две нулевых ничьих с "Болоньей" и "Торино", а также, проиграли у себя дома "Фиорентине" со счетом 0:1.
Подобная безголевая серия случилась с "Миланом" впервые с ноября 1984 года. Тогда красно-черные проиграли со счетом 0:2 "Торино", уступили "Сампдории" (0:1), а также, сыграли нулевые ничьи с "Авеллино" и чемпионом сезона-1984/85 "Вероной".
"СЭ"
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