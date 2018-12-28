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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Леонардо может сменить Гаттузо на посту главного тренера "Милана"
Спортивный директор "Милана" Леонардо может возглавить команду.
По информации Sportmediaset, бразильский специалист рассматривает возможность возвращения на тренерский пост, если Дженнаро Гаттузо будет уволен.
Отметим, что Леонардо уже тренировал "Милан" в сезоне-2009/10, а минувшим летом вернулся в клуб на должность спортивного директора.
По информации Sportmediaset, бразильский специалист рассматривает возможность возвращения на тренерский пост, если Дженнаро Гаттузо будет уволен.
Отметим, что Леонардо уже тренировал "Милан" в сезоне-2009/10, а минувшим летом вернулся в клуб на должность спортивного директора.
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