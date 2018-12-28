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Леонардо может сменить Гаттузо на посту главного тренера "Милана"

Спортивный директор "Милана" Леонардо может возглавить команду.

По информации Sportmediaset, бразильский специалист рассматривает возможность возвращения на тренерский пост, если Дженнаро Гаттузо будет уволен.

Отметим, что Леонардо уже тренировал "Милан" в сезоне-2009/10, а минувшим летом вернулся в клуб на должность спортивного директора.
Теги: Милан Гаттузо Леонардо
Сегодня, 11:26
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