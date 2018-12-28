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Робинью перейдет в "Истанбул ББ"

Форвард "Сивасспора" Робинью зимой может сменить клуб.

Как сообщает пресс-служба "Истанбула", клубы договорились о трансфере 34-летнего бразильца.

В этом сезоне Робинью забил за "СИвасспор" 8 голов и сделал 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Турции.
Теги: Робиньо
Сегодня, 13:41
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