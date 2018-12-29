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Фанаты "Наполи" наденут маски пострадавшего от расизма Кулибали

Фанаты "Наполи" придут на матч 19-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" в масках защитника команды Калиду Кулибали, сообщает goal.

В предыдущем туре против "Интера" (0:1) болельщики миланцев оскорбляли Кулибали на расовой почве, изображая обезьяньи выкрики.

"Интер" уже был наказан за проявление расизма двумя домашними матчами при пустых трибунах и одним - с частично закрытой трибуной.

Теги: Наполи Кулибали
Сегодня, 16:40
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