Фанаты "Наполи" наденут маски пострадавшего от расизма Кулибали

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, ? un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libert?: e nella libert? siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly!