Фанаты "Наполи" наденут маски пострадавшего от расизма Кулибали

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, ? un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libert?: e nella libert? siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly! pic.twitter.com/qrZrNZ9Ypn — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) December 28, 2018

Фанаты "Наполи" придут на матч 19-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" в масках защитника команды Калиду Кулибали, сообщает goal.В предыдущем туре против "Интера" (0:1) болельщики миланцев оскорбляли Кулибали на расовой почве, изображая обезьяньи выкрики."Интер" уже был наказан за проявление расизма двумя домашними матчами при пустых трибунах и одним - с частично закрытой трибуной.