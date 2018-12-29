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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Тоттенхэм" дома проиграл "Вулверхэмптону"
"Тоттенхэм" в матче 20-го тура чемпионата Англии дома проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 1:3.
Чемпионат Англии
20 тур
"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" 1:3
Гол: Кейн, 22 - Боли, 72, Хименес, 84, Кошта, 87
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли (Лукас, 68), Кейн, Хын Мин
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти, Хонни, Боли, Коди, Беннетт, Дендонкер (Моутинью, 68), Невеш, Хименес, Кавалейру (Гиббс-Вайт, 85), Траоре (Кошта, 59)
Предупреждения: Дэвис, 16, Эриксен, 42, Кейн, 81, Хонни, 81
Чемпионат Англии
20 тур
"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" 1:3
Гол: Кейн, 22 - Боли, 72, Хименес, 84, Кошта, 87
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли (Лукас, 68), Кейн, Хын Мин
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти, Хонни, Боли, Коди, Беннетт, Дендонкер (Моутинью, 68), Невеш, Хименес, Кавалейру (Гиббс-Вайт, 85), Траоре (Кошта, 59)
Предупреждения: Дэвис, 16, Эриксен, 42, Кейн, 81, Хонни, 81
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