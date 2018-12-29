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"Тоттенхэм" дома проиграл "Вулверхэмптону"

"Тоттенхэм" в матче 20-го тура чемпионата Англии дома проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 1:3.

Чемпионат Англии

20 тур

"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" 1:3

Гол: Кейн, 22 - Боли, 72, Хименес, 84, Кошта, 87

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли (Лукас, 68), Кейн, Хын Мин

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти, Хонни, Боли, Коди, Беннетт, Дендонкер (Моутинью, 68), Невеш, Хименес, Кавалейру (Гиббс-Вайт, 85), Траоре (Кошта, 59)

Предупреждения: Дэвис, 16, Эриксен, 42, Кейн, 81, Хонни, 81
Теги: Тоттенхэм Вулверхэмптон
Сегодня, 20:04
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