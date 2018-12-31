Александр Глеб: заверяю, что продолжу карьеру

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб решил не завершать карьеру.37-летний полузащитник объявил об этом в эфире канала "Беларусь 1"."Продолжить карьеру я хочу. Но сыграю ли с "Арсеналом" в феврале… У меня закончился контракт с БАТЭ, надо разговаривать с руководством клуба. Я еще не принял решения остаться в БАТЭ, но и клуб еще ничего такого не предложил. А по поводу продолжения карьеры - я заверяю", - сказал Глеб.