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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Глеб: заверяю, что продолжу карьеру
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб решил не завершать карьеру.
37-летний полузащитник объявил об этом в эфире канала "Беларусь 1".
"Продолжить карьеру я хочу. Но сыграю ли с "Арсеналом" в феврале… У меня закончился контракт с БАТЭ, надо разговаривать с руководством клуба. Я еще не принял решения остаться в БАТЭ, но и клуб еще ничего такого не предложил. А по поводу продолжения карьеры - я заверяю", - сказал Глеб.
"Спорт24"
37-летний полузащитник объявил об этом в эфире канала "Беларусь 1".
"Продолжить карьеру я хочу. Но сыграю ли с "Арсеналом" в феврале… У меня закончился контракт с БАТЭ, надо разговаривать с руководством клуба. Я еще не принял решения остаться в БАТЭ, но и клуб еще ничего такого не предложил. А по поводу продолжения карьеры - я заверяю", - сказал Глеб.
"Спорт24"
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