Новости партнеров

Александр Глеб: заверяю, что продолжу карьеру

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб решил не завершать карьеру.

37-летний полузащитник объявил об этом в эфире канала "Беларусь 1".

"Продолжить карьеру я хочу. Но сыграю ли с "Арсеналом" в феврале… У меня закончился контракт с БАТЭ, надо разговаривать с руководством клуба. Я еще не принял решения остаться в БАТЭ, но и клуб еще ничего такого не предложил. А по поводу продолжения карьеры - я заверяю", - сказал Глеб.

"Спорт24"
Теги: Глеб БАТЭ
Сегодня, 00:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.