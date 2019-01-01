Салах, Мане и Обамеянг – претенденты на приз лучшему игроку года в Африке

Африканская конфедерация футбола на своём официальном сайте огласила имена трёх футболистов, попавших в итоговый список номинантов на звание лучшего игрока континента в прошедшем 2018 году.В список претендентов на награду попали нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон) и Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), а также полузащитник Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет). Примечательно, что год назад тройка номинантов выглядела так же. Тогда обладателем приза стал Салах.Для Обамеянга это уже пятое подряд попадание в тройку номинантов. Таким образом, он повторил рекорд ивуарийца Яя Туре и ганца Майкла Эссьена.Обладатель награды будет объявлен 8 января в ходе торжественной церемонии, которая пройдёт в Дакаре.