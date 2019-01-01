Новости партнеров

Салах, Мане и Обамеянг – претенденты на приз лучшему игроку года в Африке

Африканская конфедерация футбола на своём официальном сайте огласила имена трёх футболистов, попавших в итоговый список номинантов на звание лучшего игрока континента в прошедшем 2018 году.

В список претендентов на награду попали нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон) и Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), а также полузащитник Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет). Примечательно, что год назад тройка номинантов выглядела так же. Тогда обладателем приза стал Салах.

Для Обамеянга это уже пятое подряд попадание в тройку номинантов. Таким образом, он повторил рекорд ивуарийца Яя Туре и ганца Майкла Эссьена.

Обладатель награды будет объявлен 8 января в ходе торжественной церемонии, которая пройдёт в Дакаре.

Чемпионат
Теги: Салах Мане Обамеянг
Сегодня, 16:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.