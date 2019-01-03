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Никлас Бендтнер начал отбывать домашний арест

Бывший нападающий сборной Дании, ныне форвард "Русенборга" Никлас Бендтнер, который решением суда был приговорен к 50 суткам домашнего ареста, за нападение на водителя такси, которому футболист сломал нос, опубликовал в инстаграме фото с браслетом с датчиком слежения на лодыжке.

"Конечно, я бы хотел, чтобы этого не случилось. Как со мной, так и с водителем такси, который впоследствии потерял свою работу.

Как бы водитель себя ни вел, что бы он ни говорил, это не то, чего я хотел для него. Безусловно, было много других и лучших способов разрешить наш конфликт.

Если бы я заплатил по счетчику, мою девушку и меня тогда бы не преследовала машина с разгневанным водителем за рулем. Если бы я только не принял это решение, когда эмоции закипали.

Я, пожалуй, никогда не соглашусь с решением суда, но я отказался от апелляции, потому что хочу подготовиться к сезону в составе "Русенборга", - написал Бендтнер в инстаграме.

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Sport24
Теги: Бендтнер Русенбург
Вчера, 21:11
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