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Эктор Эррера может бесплатно перейти в "Интер"

Полузащитник "Порту" и сборной Мексики Эктор Эррера летом может продолжать карьеру в Италии.

28-летний футболист рассматривает переход в "Интер" в качестве свободного агента, сообщает Football Italia. По данным источника, на мексиканца претендуют также команды из Англии и Испании.

Эктор Эррера отклонил предложение "Порту" по новому контракту с зарплатой в 6 млн евро.

Sport24
Теги: Эррера Интер Порту
Сегодня, 10:44
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