Эктор Эррера может бесплатно перейти в "Интер"

Полузащитник "Порту" и сборной Мексики Эктор Эррера летом может продолжать карьеру в Италии.28-летний футболист рассматривает переход в "Интер" в качестве свободного агента, сообщает Football Italia. По данным источника, на мексиканца претендуют также команды из Англии и Испании.Эктор Эррера отклонил предложение "Порту" по новому контракту с зарплатой в 6 млн евро.