Новости партнеров

Вагнер Лав хочет разорвать контракт с "Бешикташем" из-за зарплаты

Нападающий турецкого "Бешикташа" Вагнер Лав хочет разорвать контракт с командой из-за того, что не получает зарплату.

Бывший форвард столичного ЦСКА уже пять месяцев не получает зарплату, а недавно был отправлен в дубль команды.

Адвокат Лава заявил, что игрок готов обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) для того, чтобы в одностороннем порядке разорвать контракт с клубом, если условия не поменяются.

"У нас хорошие отношения с "Бешикташем", но если в клубе продолжат относиться к моему клиенту в таком ключе, мы будем вынуждены обратиться в ФИФА, чтобы потребовать расторжения контракта. Таким образом, клуб будет обязан выплатить не только долги по заработной плате, но и сумму за оставшиеся 18 месяцев контракта", - цитирует Соузу Globo.

"Газета.ру"
Теги: Лав Бешикташ
Вчера, 21:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
#5  томас   (Вчера, 22:56)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Ниндзя
У местного Франкенштейна матка разорвётся от этого вместе с пуканом


а у дибила итак заклинило на почве успехов ЦСКА. При любой новости о ЦСКА- сразу в штаны мочится. Все портки засрал гнгиденыш. Мамка и папка всю пенсию на олигофрена тратят. Все секонхенды в Львовском подчистили, все ссаные кальсоны скупили, пидорянку на подменку замест обосраных.


--------------------
куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Вчера, 22:11)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
Леннорыч на такие условия согласится)


ваш еврейчик за 75 рублей кинет весь твой табун))Нисимуру наигрывайте smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Ниндзя   (Вчера, 21:57)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Globo сообщает, что если он расторгнет контракт через ФИФА,то станет свободным агентом. Леннорыч на такие условия согласится)
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Вчера, 21:52)
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
У местного Франкенштейна матка разорвётся от этого вместе с пуканом

у тебя дурачка от Гулиева то рвет клоаку smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Ниндзя   (Вчера, 21:51)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Вернуть на годик в ЦСКА. У местного Франкенштейна матка разорвётся от этого вместе с пуканом innocent
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.