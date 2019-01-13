Фернандо Риксен будет находиться в больнице в Шотландии до конца жизни

Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, рассказал, что остаток жизни проведет в госпитале Шотландии. По его словам, его физическое состояние не позволяет ему отправиться домой к своей семье в Испанию.42-летний Риксен находится в больнице в городе Эйрдри. Ранее он принял участие в торжественной церемонии как бывший игрок "Рейнджерс", но больше он не сможет покинуть стены госпиталя."Я знаю, что останусь в этой больнице до конца своей жизни. У меня нет выбора, кроме как принять этот факт.Врачи рассказали мне, какие у меня остаются варианты. Я не могу улететь домой из-за недостатка кислорода. Здесь я чувствую себя как дома. Персонал очень хороший. В этом месте я буду находиться до самого конца.Мне нужен профессиональный уход. В Испании я больше не могу оставаться. Я здесь уже три недели, и у меня все хорошо. В хосписе даже не так грустно находиться, как в самой больнице", — приводит слова Риксена The Scottish Sun.Врачи отказываются говорить о продолжительности жизни Риксена. Изначально прогнозировалось, что с подобной болезнью он сможет прожить лишь несколько месяцев, но с момента постановки диагноза прошло уже 5 лет."Я не боюсь своего будущего. Я знаю, что я в правильном месте на случай, если что-то случится. Теперь моя семья может приехать ко мне и оставаться со мной рядом до конца моей жизни", — рассказал Риксен.