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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Названы лучшие футболисты зоны КОНКАКАФ в 2018 году
Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила имена лучших футболистов стран региона в 2018 году.
У мужчин лучшим был признан нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, который в составе национальной команды выступил на ЧМ-2018, где Мексика дошла до стадии 1/8 финала, сенсационно обыграв на групповом этапе действующих на тот момент чемпионов мира — сборную Германии (1:0, автором гола стал как раз Лосано). У женщин подобной участи удостоилась нападающая команды "Орландо Прайд" и сборной США Алекс Морган. С Морган в составе американки осенью 2018 года выиграли квалификацию в зоне КОНКАКАФ на женский чемпионат мира.
Sport24
У мужчин лучшим был признан нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, который в составе национальной команды выступил на ЧМ-2018, где Мексика дошла до стадии 1/8 финала, сенсационно обыграв на групповом этапе действующих на тот момент чемпионов мира — сборную Германии (1:0, автором гола стал как раз Лосано). У женщин подобной участи удостоилась нападающая команды "Орландо Прайд" и сборной США Алекс Морган. С Морган в составе американки осенью 2018 года выиграли квалификацию в зоне КОНКАКАФ на женский чемпионат мира.
Sport24
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