Названы лучшие футболисты зоны КОНКАКАФ в 2018 году

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила имена лучших футболистов стран региона в 2018 году.У мужчин лучшим был признан нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, который в составе национальной команды выступил на ЧМ-2018, где Мексика дошла до стадии 1/8 финала, сенсационно обыграв на групповом этапе действующих на тот момент чемпионов мира — сборную Германии (1:0, автором гола стал как раз Лосано). У женщин подобной участи удостоилась нападающая команды "Орландо Прайд" и сборной США Алекс Морган. С Морган в составе американки осенью 2018 года выиграли квалификацию в зоне КОНКАКАФ на женский чемпионат мира.