Пеле выписали из больницы в Париже

Легенда футбола бразилец Пеле покинул больницу в Париже.Его выписали после того, как он был госпитализирован в среду из-за приступа тетании.Вчера 78-летний бразилец отправился домой в Бразилию. Он приезжал во Францию на встречу с Килианом Мбаппе.