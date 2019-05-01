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Источник: Касильяс может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Из-за сердечного приступа голкипер "Порту" Икер Касильяс может завершить карьеру, сообщает в своем твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери со ссылкой на TVI24.
Ранее стало известно, что голкипер пропустит оставшиеся матчи сезона. Как заявили в клубе, его жизни ничего не угрожает.
37-летний Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он играл за "Реал", с которым пять раз выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.
"СЭ"
Ранее стало известно, что голкипер пропустит оставшиеся матчи сезона. Как заявили в клубе, его жизни ничего не угрожает.
37-летний Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он играл за "Реал", с которым пять раз выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.
"СЭ"
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