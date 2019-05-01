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Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
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Крылья Советов
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Источник: Касильяс может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Из-за сердечного приступа голкипер "Порту" Икер Касильяс может завершить карьеру, сообщает в своем твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери со ссылкой на TVI24.

Ранее стало известно, что голкипер пропустит оставшиеся матчи сезона. Как заявили в клубе, его жизни ничего не угрожает.

37-летний Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он играл за "Реал", с которым пять раз выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.

"СЭ"
Теги: Касильяс Порту
Сегодня, 19:58
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