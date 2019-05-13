Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Алавес
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии

"Риу Аве" со счетом 2:3 уступил на своем поле "Бенфике" в матче 33-го тура чемпионата Португалии.

Защитник "Риу Аве" Фабиу Коэнтрау, известный поклонникам футбола прежде всего как в прошлом игрок "Реала" и сборной Португалии, стал участником курьезного момента на 73-й минуте игры. В борьбе с игроками "Бенфики" Коэнтрау упустил мяч за линию ворот соперника и упал на газон.

Португалец понадеялся на помощь футболиста "Бенфики" Андреаса Самариса и протянул руку, чтобы тот помог Коэнтрау встать. Соперник не стал помогать Фабиу, за что тут же поплатился - самостоятельно вскочивший на газон Коэнтрау стянул шорты с грека и устремился в защиту. Самарис не стал обращать внимание арбитра встречи на эпизод, а улыбнулся и продолжил встречу.



Sport24.ru
Теги: Реал Коэнтрау Бенфика
Сегодня, 22:15
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