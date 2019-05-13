Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Б
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Бетис
|37
|47
|11
|Алавес
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|37
|45
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|37
|30
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:15
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
21:16
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (30)
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (30)
21:05
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (9)
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (9)
19:33
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
18:26
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
17:54
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
11:42
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
"Риу Аве" со счетом 2:3 уступил на своем поле "Бенфике" в матче 33-го тура чемпионата Португалии.
Защитник "Риу Аве" Фабиу Коэнтрау, известный поклонникам футбола прежде всего как в прошлом игрок "Реала" и сборной Португалии, стал участником курьезного момента на 73-й минуте игры. В борьбе с игроками "Бенфики" Коэнтрау упустил мяч за линию ворот соперника и упал на газон.
Португалец понадеялся на помощь футболиста "Бенфики" Андреаса Самариса и протянул руку, чтобы тот помог Коэнтрау встать. Соперник не стал помогать Фабиу, за что тут же поплатился - самостоятельно вскочивший на газон Коэнтрау стянул шорты с грека и устремился в защиту. Самарис не стал обращать внимание арбитра встречи на эпизод, а улыбнулся и продолжил встречу.
Sport24.ru
Защитник "Риу Аве" Фабиу Коэнтрау, известный поклонникам футбола прежде всего как в прошлом игрок "Реала" и сборной Португалии, стал участником курьезного момента на 73-й минуте игры. В борьбе с игроками "Бенфики" Коэнтрау упустил мяч за линию ворот соперника и упал на газон.
Португалец понадеялся на помощь футболиста "Бенфики" Андреаса Самариса и протянул руку, чтобы тот помог Коэнтрау встать. Соперник не стал помогать Фабиу, за что тут же поплатился - самостоятельно вскочивший на газон Коэнтрау стянул шорты с грека и устремился в защиту. Самарис не стал обращать внимание арбитра встречи на эпизод, а улыбнулся и продолжил встречу.
Coentrao, haciendo historia de nuevo. Grande pic.twitter.com/VN144maLYN— Tio Torren (@Torren___) May 12, 2019
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.