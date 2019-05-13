Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии

Coentrao, haciendo historia de nuevo. Grande pic.twitter.com/VN144maLYN — Tio Torren (@Torren___) May 12, 2019

"Риу Аве" со счетом 2:3 уступил на своем поле "Бенфике" в матче 33-го тура чемпионата Португалии.Защитник "Риу Аве" Фабиу Коэнтрау, известный поклонникам футбола прежде всего как в прошлом игрок "Реала" и сборной Португалии, стал участником курьезного момента на 73-й минуте игры. В борьбе с игроками "Бенфики" Коэнтрау упустил мяч за линию ворот соперника и упал на газон.Португалец понадеялся на помощь футболиста "Бенфики" Андреаса Самариса и протянул руку, чтобы тот помог Коэнтрау встать. Соперник не стал помогать Фабиу, за что тут же поплатился - самостоятельно вскочивший на газон Коэнтрау стянул шорты с грека и устремился в защиту. Самарис не стал обращать внимание арбитра встречи на эпизод, а улыбнулся и продолжил встречу.