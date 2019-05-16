Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Веллитон стал чемпионом ОАЭ

Клуб из ОАЭ "Аль-Шарджи" досрочно стал чемпионом страны.

Команда обеспечила себе первое место в матче 25-го тура против "Аль-Вахда" (3:2).

В составе "Аль-Шарджи" чемпионом ОАЭ стал бывший форвард "Спартака" Веллитон.
Теги: Веллитон Спартак
Сегодня, 12:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(4)
#3  ржд гуд  саратов (Сегодня, 15:02)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А будь более преданным футболу, а не ночным забавам, стал бы чемпионом в одном из европейских чемпов первой пятерки
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#2  xXx   (Сегодня, 13:11)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Болельщик812
Но упустил возможность взять летнюю копу.

упустил возможность взять Манделаки за жопу laughing
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Но упустил возможность взять летнюю копу.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама