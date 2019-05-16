Веллитон стал чемпионом ОАЭ

Клуб из ОАЭ "Аль-Шарджи" досрочно стал чемпионом страны.Команда обеспечила себе первое место в матче 25-го тура против "Аль-Вахда" (3:2).В составе "Аль-Шарджи" чемпионом ОАЭ стал бывший форвард "Спартака" Веллитон.