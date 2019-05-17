Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Икер Касильяс: когда придёт момент, объявлю о завершении карьеры. Сейчас всё спокойно

Вратарь "Порту" Икер Касильяс в своём твиттере прокомментировал слухи о завершении карьеры, а также рассказал о своём самочувствии после сердечного приступа.

"Однажды настанет день, когда я завершу карьеру. Позвольте мне самому объявить об этом, когда настанет нужный момент. Сейчас всё спокойно. Вчера я прошёл осмотр у врача, всё очень хорошо. Этой замечательной новостью я и хотел с вами поделиться", - говорится в сообщении Касильяса.

"Чемпионат.сом"
Теги: Касильяс Порту
Сегодня, 21:54
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