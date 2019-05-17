Икер Касильяс: когда придёт момент, объявлю о завершении карьеры. Сейчас всё спокойно

Вратарь "Порту" Икер Касильяс в своём твиттере прокомментировал слухи о завершении карьеры, а также рассказал о своём самочувствии после сердечного приступа."Однажды настанет день, когда я завершу карьеру. Позвольте мне самому объявить об этом, когда настанет нужный момент. Сейчас всё спокойно. Вчера я прошёл осмотр у врача, всё очень хорошо. Этой замечательной новостью я и хотел с вами поделиться", - говорится в сообщении Касильяса.