Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:04
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (2)
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (2)
19:56
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале" (1)
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале" (1)
17:03
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
16:23
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (10)
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (10)
13:15
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
Икер Касильяс: когда придёт момент, объявлю о завершении карьеры. Сейчас всё спокойно
Вратарь "Порту" Икер Касильяс в своём твиттере прокомментировал слухи о завершении карьеры, а также рассказал о своём самочувствии после сердечного приступа.
"Однажды настанет день, когда я завершу карьеру. Позвольте мне самому объявить об этом, когда настанет нужный момент. Сейчас всё спокойно. Вчера я прошёл осмотр у врача, всё очень хорошо. Этой замечательной новостью я и хотел с вами поделиться", - говорится в сообщении Касильяса.
"Чемпионат.сом"
"Однажды настанет день, когда я завершу карьеру. Позвольте мне самому объявить об этом, когда настанет нужный момент. Сейчас всё спокойно. Вчера я прошёл осмотр у врача, всё очень хорошо. Этой замечательной новостью я и хотел с вами поделиться", - говорится в сообщении Касильяса.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.