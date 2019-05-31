Сергей Гуренко может вновь возглавить минское "Динамо
Сергей Гуренко может вновь возглавить минское "Динамо", сообщает by.tribuna.com.
Специалист возглавил "Динамо" в мае 2017 года. В январе 2019 Гуренко покинул команду. 31 мая стало известно, что пост главного тренера минского клуба покинул Роман Пилипчук, работавший ранее в "Спартаке".
Специалист возглавил "Динамо" в мае 2017 года. В январе 2019 Гуренко покинул команду. 31 мая стало известно, что пост главного тренера минского клуба покинул Роман Пилипчук, работавший ранее в "Спартаке".