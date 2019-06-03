Гарет Саутгейт – о ВАР: никогда не будет на 100 процентов безошибочного инструмента

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем полуфинала Лиги наций с Голландией назвал положительным моментом использование ВАР в финальной части турнира.

"Недавно мы провели хорошую встречу в Порту, а ранее на чемпионате мира увидели много пользы от VAR. По моим ощущениям, как на международном, так и на национальном уровне основные решения были правильными. Цель использования VAR – помочь арбитрам. Так что я думаю, что система работает. Никогда не будет на 100% безошибочного инструмента. Но ключевые – ясные и очевидные – решения были исправлены. Для меня это положительный момент", – цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.
Теги: Саутгейт
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