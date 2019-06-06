УЕФА выбрал лучшего игрока полуфинала Лиги наций Голландия - Англия

Технические наблюдатели УЕФА назвали полузащитника сборной Голландии Френки Де Йонга лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций между Голландией и Англией.Де Йонг не отметился результативными действиями в этом матче, однако был крайне полезен для своей команды. За 114 минут, проведенных на поле, новичок "Барселоны" отдал 105 пасов при точности передач 96%, выиграл 10 единоборств и 14, трижды перехватывал мяч и выполнил пять подкатов.