УЕФА выбрал лучшего игрока полуфинала Лиги наций Голландия - Англия

Технические наблюдатели УЕФА назвали полузащитника сборной Голландии Френки Де Йонга лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций между Голландией и Англией.

Де Йонг не отметился результативными действиями в этом матче, однако был крайне полезен для своей команды. За 114 минут, проведенных на поле, новичок "Барселоны" отдал 105 пасов при точности передач 96%, выиграл 10 единоборств и 14, трижды перехватывал мяч и выполнил пять подкатов.

Sport24.ru
Теги: Сборная Англии Сборная Голландии
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