В матче чемпионата Украины болельщики подожгли сиденья и напали на судью

Во время переходного матча украинской премьер-лиги "Волынь" - "Карпаты" (1:3) на стадионе произошло несколько инцидентов.Фанаты гостей подожгли сиденья на стадионе. Также в конце игры болельщики хозяев после того, как на поле произошла потасовка, выбежали на газон и попытались напасть на судью. Один из зрителей запустил в арбитра сиденье.В итоге матч был прерван, позднее было объявлено о его окончании. "Карпаты" благодаря победе сохранили место в премьер-лиге.