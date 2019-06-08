В матче чемпионата Украины болельщики подожгли сиденья и напали на судью

Во время переходного матча украинской премьер-лиги "Волынь" - "Карпаты" (1:3) на стадионе произошло несколько инцидентов.

Фанаты гостей подожгли сиденья на стадионе. Также в конце игры болельщики хозяев после того, как на поле произошла потасовка, выбежали на газон и попытались напасть на судью. Один из зрителей запустил в арбитра сиденье.

В итоге матч был прерван, позднее было объявлено о его окончании. "Карпаты" благодаря победе сохранили место в премьер-лиге.

"СЭ"
Теги: Волынь Карпаты
Сегодня, 07:52
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