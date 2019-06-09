Вирджил ван Дейк: поражение не должно повлиять на прогресс сборной Нидерландов

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение национальной команде Португалии (0:1) в финальном матче Лиги наций УЕФА.

"Обидно, что мы проиграли, потому что мы хотели выиграть трофей. Обидно, что мы остались с пустыми руками, но мы должны гордиться собой. Мы двигаемся вперёд как команда. И это движение должно продолжаться. Это поражение не должно повлиять на наш прогресс", - цитирует ван Дейка Onsoranje.nl.

"Чемпионат.сом"
Теги: ван Дейк Сборная Голландии Сборная Португалии
Сегодня, 05:11
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