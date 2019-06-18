В Госдуме допустили, что Платини станет заложником в большой геополитической игре

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал следственные действия в отношении главы УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции.

"Американцы и некоторые европейские политические лидеры давно высказывали претензии в адрес этого крупного спортивного функционера. Сведения публикуются противоречивые. Однако уже сейчас очевидно желание раздуть скандал перед чемпионатом мира в Дохе и тем самым нанести удар по Катару. Накануне ЧМ-2018 в России была масса провокаций, информационных вбросов и попыток бойкота.

Видимо пришел черед Катара, как принимающей стороны чемпионата 2022 года, подвергаться различным атакам. Не исключено, что Мишель Платини окажется заложником в большой геополитической игре, не имеющей ничего общего с правосудием. В таком случае будет жаль репутацию бывшего главы УЕФА, который внес большой вклад в развитие европейского и мирового футбола", - цитирует Дегтярева "СЭ".
Теги: Платини
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