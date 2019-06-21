Кафу избран послом ЧМ-2022 в Катаре

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу избран послом чемпионата мира 2022 года. Финальная часть турнира пройдет в Катаре.

Торжественная церемония прошла в родном городе Кафу — Сан-Паулу. На ней присутствовали бывшие игроки "Барселоны" Хави и Самуэль Это’о.

"Для меня честь и привилегия стать частью команды, которая обеспечит проведение чемпионата мира в Катаре. Чемпионат мира сыграл ведущую роль в моей жизни. Как многие знают, я родился во время знаменитого матча Бразилия — Англия на чемпионате мира 1970 года. Можно сказать, что это определило мою судьбу — вся моя жизнь связана со спортом", — цитирует Кафу сайт организаторов ЧМ-2022.

Sport24
Теги: Кафу
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