В Аргентине футболисты сели на поле во время матча в знак протеста

Футболисты сорвали матч за выход во второй дивизион Аргентины Примеру B.Встреча проходила между командами "Атлетико Альварадо" и "Сан Хорхе Тукуман".В начале второго тайма игроки "Сан Хорхе" оказались недовольны решением арбитра матча оставить их вдевятером в первой половине. В знак протеста они уселись на газон и отказались продолжить игру.На момент инцидента счет встречи был 1:0 в пользу "Альварадо". Для игроков "Тукумана" этот счет оказался критическим, так как первая встреча турнира закончилась ничьей.Через некоторое время игроки "Сан Хорхе" поднялись, однако не стали продолжить матч и покинули поле. Тогда команда аргентинского "Атлетико" начала прааздновать победу. При этом нет гарантии, что они выйдут в Примеру B. Судьбы команд находятся в руках футбольных властей Аргентины.