В Аргентине футболисты сели на поле во время матча в знак протеста

Футболисты сорвали матч за выход во второй дивизион Аргентины Примеру B.

Встреча проходила между командами "Атлетико Альварадо" и "Сан Хорхе Тукуман".

В начале второго тайма игроки "Сан Хорхе" оказались недовольны решением арбитра матча оставить их вдевятером в первой половине. В знак протеста они уселись на газон и отказались продолжить игру.

На момент инцидента счет встречи был 1:0 в пользу "Альварадо". Для игроков "Тукумана" этот счет оказался критическим, так как первая встреча турнира закончилась ничьей.

Через некоторое время игроки "Сан Хорхе" поднялись, однако не стали продолжить матч и покинули поле. Тогда команда аргентинского "Атлетико" начала прааздновать победу. При этом нет гарантии, что они выйдут в Примеру B. Судьбы команд находятся в руках футбольных властей Аргентины.

"Газета.ру"
Сегодня, 16:37
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