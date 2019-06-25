Мучения Месси, уругвайские страсти и ещё три причины смотреть Кубок Америки

Накануне ночью в Бразилии завершился групповой этап Кубка Америки, определились все четвертьфиналисты самого старого турнира в мире. Если вы пропустили групповой этап, то самое время включаться — впереди самое интересное! Rusfootball.info рассказывает, почему нужно обязательно понаблюдать за этим удивительным турниром.

Alexis Sanchez just scored this goal for Chile. That’s a quality finish from Alexis, he’s a completely different player for his country. #CopaAmerica #mufc pic.twitter.com/hEmb1gipWn — Ammad United ? ?? (@Ammadutd) June 22, 2019

Edinson Cavani with a bicycle goal ??pic.twitter.com/us9voIXVQP — footballnews (@footynews34) June 17, 2019

Only Luis Suarez would call for an opponent to be booked for tripping a pitch invader ??



What they couldn't do, Suarez will always find a way to do?#blueprintafric pic.twitter.com/RmjXl76JXs — BlueprintAfric (@blueprintafric) June 25, 2019

Андерсон Даронко

В Кубке Америки традиционно принимают участие 12 сборных. Так как в КОНМЕБОЛ всего 10 команд, организаторам приходится привлекать приглашённых гостей. В этом году выбор был сделан в пользу сильнейших команд Азии — Катара и Японии.В плей-офф из каждой группы (их всего три) выходили по две лучшие команды. Также, чтобы сформировать четвертьфиналы, в следующую стадию выходили две лучшие сборные из числа тех, которые заняли третьи места в своих группах.В группе А, в целом, обошлось без сенсаций. Сборная Бразилии набрала 7 очков и квалифицировалась с первого места. Хозяева были близки к тому, чтобы выйти в следующую стадию со 100% результатом, но против Бразилии сыграл VAR. В матче с Венесуэлой из-за видеоповторов были отменены два гола!Бразилия на домашней Копе в полном порядке. Перед самым турниром бразильцы лишились Неймара, получившего травму в контрольном матче. Но, похоже, этот факт «Канаринью» ничуть не смутил. Бразилия прошлась катком по Боливии (3:0) и Перу (5:0). На групповом этапе бразильцы подтвердили статус главного фаворита, а без Неймара роль лидера досталась Коутиньо, он стал автором двух мячей своей сборной. Также два мяча в активе у Эвертона, после одного из голов бразилец и вовсе через прессу предложил себя «Манчестер Юнайтед», заявив, что подошёл бы «красным дьяволам».Благодаря отменному выступлению на групповом этапе бразильцы в четвертьфинале получили себе вполне проходного соперника – Парагвай. Парагвайцы лишь благодаря огромному стечению обстоятельств пробрались в плей-офф с третьего места.Из группы А в плей-офф со второй строчки прошла Венесуэла. Сборная Венесуэлы с хорошо знакомыми российским фанатам Соломоном Рондоном и Джоном Чансельором, довольно уверенно преодолели групповой этап. Венесуэльцы сумели выстоять в матчах с Перу (0:0) и Бразилией (0:0), а дальше уже разнесли Боливию (3:1).Сами венесуэльцы прямо говорят, что участие в Кубке Америки позволяет им помочь фанатам из своей страны хоть ненадолго забыть о многочисленных проблемах. Футбол превратился в отдушину и, главное, что сборная Венесуэлы действительно хороша.Сборная Перу прошла в плей-офф с третьего места. Перуанцев подвела реализация, в матче с Венесуэлой они запороли множество моментов, напомнив самих себя образца чемпионата мира в России. Плохой новость для поклонников Перу и «Локо» стала тяжёлая травма Джефферсона Фарфана. Перуанский вингер выбыл месяцев на семь.Сборная Аргентины, угодившая в группу B, с огромным трудом преодолела первую стадию турнира. Лионель Месси после провала на чемпионате мира, всё же, решился на возвращение в сборную, но, откровенно говоря, шансов у Лео на успех с национальной командой немного. Несмотря на довольно приличный состав (Месси, Ди Мария, Дибала, Отаменди, Тальяфико, Агуэро), Аргентина играет в совершенно непонятный футбол. В первом матче группового этапа Колумбия очень уверенно деклассировала соперника (2:0), затем было настоящее мучение с Парагваем. Парагвайцы вели в счёте, но затем Аргентина спаслась, забив с пенальти. Отличился сам Лео. В заключительном матче группового турнира «Альбиселесте» нужно было обязательно обыгрывать Катар. Чемпионы Азии заставили оппонента понервничать. Катарцы сами привезли себе гол на первых минутах, а затем неоднократно могли сравнять счёт. И лишь в конце точный удар Агуэро спас Аргентину от полного провала.Несмотря на выход в плей-офф, Аргентина совсем не впечатляет. Вирусной стала фотография с матча с Парагваем, где Месси находится в окружении многочисленных соперников. Пока Аргентина не производит впечатление настоящей команды, но, может, ещё раскачается?Пока же не стоит удивляться, если уже в 1/4 финала путь Аргентины на турнире завершится. Венесуэла в игровом плане ничуть не уступает более именитому сопернику.Первое место в группе B заняла сборная Колумбии. «Кофейщики» испытали проблемы лишь в матче с Парагваем, так и не сумев обыграть неуступчивого соперника. В остальном у Колумбии проблем не было. Хамес Родригес, пока так и не определившийся со своим будущим, тащит команду за собой. Весьма полезно действует Радамель Фалькао, который в этой сборной хоть и не является безоговорочным лидером, но остаётся первоклассным форвардом. На подхвате есть ещё и Дуван Сапата, ставший одним из лучших бомбардиров Серии А. Колумбия очень и очень хороша, но уже в четвертьфинале Хамеса и ко ждёт серьёзное испытание — встреча со сборной Чили.Алексис Санчес в последние годы превратился в настоящий мем. Самый высокооплачиваемый футболист «Манчестер Юнайтед» в английском клубе запомнился лишь виртуозной игрой на пианино в ролике с официальной презентацией. Удивительно, но в сборной Санчес преобразился, именно он стал лидером «Ла Рохи» на Кубке Америки.Санчес не только забивает сам, но ещё и раздаёт великолепные разрезающие передачи. «Ла Роха» действительно хороша, хоть в своей группе сборная Чили в итоге и заняла второе место, пропустив вперёд Уругвай.К слову, чилийцы выиграли два последних розыгрыша Кубка Америки. Поэтому в Бразилии они пытаются защитить титул. Настоящую силу сборной Чили можно будет оценить уже в четвертьфинале: Колумбия — крайне сильный и опасный соперник.Очень уверенно первую стадию турнира преодолела сборная Уругвая. Команда бессменного Оскара Табареса сильна не только отличными слаженными действиями, но и составом. Сегодня в сборной Уругвая собрана отличная и сбалансированная команда. В обороне заправляют Диего Годин и Хосе-Мария Хименес. В полузащите пару составляют Бентанкур и Вальверде, а в нападении феерят Луис Суарес и Эдинсон Кавани.Кавани уже стал автором двух прекрасных голов. В ворота Эквадора Эдинсон забил первоклассным ударом через себя, а в ворота Чили точно пробил мастерским кивком головы.Суарес уже тоже забил два мяча, но запомнился больше не своими точными ударами, а фирменными эмоциями. В матче с Чили он успел потребовать жёлтую карточку для соперника, срубившего фаната, выбежавшего на поле. А затем Луис ещё и требовал назначить пенальти за то, что вратарь Чили сыграл рукой в собственной штрафной (!!).В четвертьфинале сборную Уругвая ждёт встреча с командой Перу. Уругвайцы — одни из фаворитов всего турнира, пока всё идёт к тому, что «селеста олимпико» сыграет в финале с Бразилией: команды находятся в разных половинах сеток.Посмотреть Копа Америку стоит ещё и из-за довольно любопытной работы судей. Например, в матче Эквадора и Чили судья минут пять просматривал эпизод с фолом голкипера чилийцев за пределами штрафной, а в итоге показал вратарю жёлтую карточку. Вообще, на Копе арбитры явно перестраховываются. Чуть ли не в каждом спорном эпизоде они обращаются за помощью видеоповторов.Судьи заметно нервничают, где-то чуть ли не переходят на крик, уж слишком эмоциональные матчи они обслуживают. И, конечно, настоящий бонус – бразильский судья «руки-базуки». Согласитесь, впечатляет?Пока на Копе наступил перерыв, после группового этапа команды отдохнут несколько дней, а уже 28 июня состоятся первые матчи плей-офф.