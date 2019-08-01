Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду продал свой особняк в Португалии за 2,3 млн фунтов (2,5 млн евро) партнеру по национальной сборной Пепе, сообщает Correio da Manh?.
Площадь дома составляет 800 квадратных метров, а общая площадь земельного участка — более 5 тыс. кв. м. В доме три спальни, а также есть джакузи и турецкая баня.
Стоит отметить, что семь лет назад Роналду купил дом за 3,5 млн, то есть продал его Пепе с серьезной скидкой.
Sport24.ru
Криштиану Роналду продал особняк в Португалии бывшему партнеру по сборной Пепе
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