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Президент "Фламенго": Балотелли хочет играть у нас

Итальянский нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии.

Заинтересованность в услугах 28-летнего футболиста проявляет "Фламенго". В клубе подтвердили переговоры с форвардом.

"Это классный игрок, и мы контактируем. Он выразил заинтересованность в том, чтобы играть за "Фламенго", но пока ничего не решено.

Это отличный игрок, но еще многое надо сделать, чтобы трансфер осуществился", — цитирует UOL президента "Фламенго" Родольфо Ландима.

Sport24.ru

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Теги: Балотелли Фламенго
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