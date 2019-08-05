Президент "Фламенго": Балотелли хочет играть у нас

Итальянский нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии.Заинтересованность в услугах 28-летнего футболиста проявляет "Фламенго". В клубе подтвердили переговоры с форвардом."Это классный игрок, и мы контактируем. Он выразил заинтересованность в том, чтобы играть за "Фламенго", но пока ничего не решено.Это отличный игрок, но еще многое надо сделать, чтобы трансфер осуществился", — цитирует UOL президента "Фламенго" Родольфо Ландима.