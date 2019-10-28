Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху

Египетская футбольная ассоциация пытается наладить отношения с самым известным футболистом страны — нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом.Напомним, Салах удалил из описания своей страницы в твиттере сборную Египта, оставив лишь принадлежность к мерсисайдскому клубу после того, как не получил должной поддержки от Египта во время голосования за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. Приз лучшему игроку года в итоге получил нападающий "Барселоны" Лионель Месси, а Салах занял четвертое место.Сейчас стало известно, что Египетская футбольная ассоциация планирует предложить Салаху капитанскую повязку в национальной команде. Однако против этого выступил действующий капитан сборной Египта Ахмед Фатхи. Об этом сообщил Надер Шавки — агент Фатхи."Да, у Фатхи попросили передать капитанскую повязку сборной Египта Мохамеду Салаху. Фатхи был удивлен этой просьбой и отклонил ее. Я думаю, что он перестанет выступать за сборную, если у него отберут капитанскую повязку. Лично я думаю, что Салах и сам откажется от того, чтобы забрать капитанскую повязку у Фатхи", — сказал Шавки в эфире ON Sport.