Форвард "Шахтера" Мораес сделал заявление о расистском скандале в матче с "Динамо"

View this post on Instagram

? dificil acreditar que existem pessoas que acham ser superiores pelo seu tom de pele. Estou muito triste com o que presenciei hoje e desejo muita for?a aos meus companheiros @taisonfreda7 e @mlkdentinho! Seguimos juntos nessa luta e vamos vencer! #NoToRacism ????——————————————————- Важко повірити, що є люди, які відчувають себе кращими за своїм коліром шкіри. Мені дуже прикро, що я став свідком сьогодні, і бажаю своїм товаришам @ taisonfreda7 та @mlkdentinho багато сил! Ми продовжуємо разом у цій боротьбі і переможемо! #NoToRacism ???? ——————————————————- #derbi #football #morelove