Форвард "Шахтера" Мораес сделал заявление о расистском скандале в матче с "Динамо"

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес после победы над киевским "Динамо" в матче 14-го тура УПЛ (1:0) прокомментировал произошедший в игре инцидент.На 77-й минуте арбитр остановил игру из-за расистских проявлений болельщиков "Динамо" в адрес бразильских игроков "горняков" Тайсона и Дентиньо. Оба игрока эмоционально отреагировали на произошедшее и заплакали, а Тайсон показал фанатам киевской команды неприличный жест, за что перед возобновлением игры был удален."Сложно поверить, что есть люди, которые чувствуют себя лучшими из-за своего цвета кожи. Мне очень досадно, что я стал свидетелем этого сегодня, желаю своим товарищам Дентиньо и Тайсону много сил. Мы продолжаем бороться вместе, и мы победим. Нет расизму", — написал Мораес в инстаграме.