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Форвард "Шахтера" Мораес сделал заявление о расистском скандале в матче с "Динамо"

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес после победы над киевским "Динамо" в матче 14-го тура УПЛ (1:0) прокомментировал произошедший в игре инцидент.

На 77-й минуте арбитр остановил игру из-за расистских проявлений болельщиков "Динамо" в адрес бразильских игроков "горняков" Тайсона и Дентиньо. Оба игрока эмоционально отреагировали на произошедшее и заплакали, а Тайсон показал фанатам киевской команды неприличный жест, за что перед возобновлением игры был удален.

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? dificil acreditar que existem pessoas que acham ser superiores pelo seu tom de pele. Estou muito triste com o que presenciei hoje e desejo muita for?a aos meus companheiros @taisonfreda7 e @mlkdentinho! Seguimos juntos nessa luta e vamos vencer! #NoToRacism ????——————————————————- Важко повірити, що є люди, які відчувають себе кращими за своїм коліром шкіри. Мені дуже прикро, що я став свідком сьогодні, і бажаю своїм товаришам @ taisonfreda7 та @mlkdentinho багато сил! Ми продовжуємо разом у цій боротьбі і переможемо! #NoToRacism ???? ——————————————————- #derbi #football #morelove

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"Сложно поверить, что есть люди, которые чувствуют себя лучшими из-за своего цвета кожи. Мне очень досадно, что я стал свидетелем этого сегодня, желаю своим товарищам Дентиньо и Тайсону много сил. Мы продолжаем бороться вместе, и мы победим. Нет расизму", — написал Мораес в инстаграме.


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Теги: Шахтер УПЛ Динамо Киев
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