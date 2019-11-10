Форвард "Шахтера" Мораес сделал заявление о расистском скандале в матче с "Динамо"

На 77-й минуте арбитр остановил игру из-за расистских проявлений болельщиков "Динамо" в адрес бразильских игроков "горняков" Тайсона и Дентиньо. Оба игрока эмоционально отреагировали на произошедшее и заплакали, а Тайсон показал фанатам киевской команды неприличный жест, за что перед возобновлением игры был удален.
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? dificil acreditar que existem pessoas que acham ser superiores pelo seu tom de pele. Estou muito triste com o que presenciei hoje e desejo muita for?a aos meus companheiros @taisonfreda7 e @mlkdentinho! Seguimos juntos nessa luta e vamos vencer! #NoToRacism ????——————————————————- Важко повірити, що є люди, які відчувають себе кращими за своїм коліром шкіри. Мені дуже прикро, що я став свідком сьогодні, і бажаю своїм товаришам @ taisonfreda7 та @mlkdentinho багато сил! Ми продовжуємо разом у цій боротьбі і переможемо! #NoToRacism ???? ——————————————————- #derbi #football #morelove
"Сложно поверить, что есть люди, которые чувствуют себя лучшими из-за своего цвета кожи. Мне очень досадно, что я стал свидетелем этого сегодня, желаю своим товарищам Дентиньо и Тайсону много сил. Мы продолжаем бороться вместе, и мы победим. Нет расизму", — написал Мораес в инстаграме.