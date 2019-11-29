"Витесс" проиграл "Херенвену", ведя 2:0 по ходу матча

В матче 15-го тура чемпионата Голландии "Витесс" проиграл "Херенвену" со счетом 2:3. Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого 5-м подряд в чемпионате.



Чемпионат Голландии



15 тур



Голы: Матавж, 8, Линссен, 21, Файк, 42 (пен.), Берген, 63, Одгор, 69



Херенвен: Хан, Флоранус, Botman, Дрешевич, Рейн, Верман, Халилович, Файк, Брёйн, Одгор, Берген



Витесс: Пасвер, Дуки, Леливелд, Обиспо, Кларк, Беро, Базур, Хонда, Фор, Матавж, Линссен



Предупреждения: Кларк, 61, Дрешевич, 65, Флоранус, 87.