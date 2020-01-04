Томассон станет новым тренером "Мальме"

Бывший нападающий сборной Дании Йон Даль Томассон близок к назначению на пост нового главного тренера "Мальме", сообщает BT.43-летний датчанин согласовал условия личного контракта. Он должен приступить к своим обязанностям в ближайшее время. На этом посту 43-летний Томассон сменит Уве Реслера, который покинул клуб в середине декабря.В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции "Мальме" финишировал на втором месте, отстав от "Юргордена" на одно очко. Также клуб вышел в плей-офф Лиги Европы.