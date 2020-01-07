Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может продолжить карьеру в MLS, сообщает The Athletic.
Контракт обладателя "Золотого мяча" со "сливочными" истекает летом этого года, и в его услугах серьёзно заинтересован "Ди-Си Юнайтед", желающий заполучить в состав звезду футбола после ухода нападающего Уэйна Руни. Американский клуб уже связывался с представителями хорвата, и утверждается, что сам Лука положительно смотрит на возможный переезд в новую для него страну. При этом хавбек намерен продолжать получать солидный оклад.
По словам издания, не исключено, что "Реал" захочет продлить соглашение с Модричем, учитывая его форму в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что 34-летним футболистом интересуется миланский "Интер".
"Чемпионат"
Модрич может перейти в "Ди-Си Юнайтед"
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