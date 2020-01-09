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Экс-спартаковец Ромуло ушел из "Фламенго" и стал свободным агентом

Бывший полузащитник "Спартака" Ромуло стал свободным агентом. Сегодня, 10 января, 29-летний футболист расторг контракт с "Фламенго" по обоюдному согласию сторон. Информация об этом опубликована на официальном сайте бразильского клуба.

На данный момент неизвестно, где Ромуло продолжит карьеру. За "Спартак" он играл с 2012 по 2016 год, забив 4 гола в 69 матчах.

За "Фламенго" Ромуло не играл с ноября 2018 года. В январе 2019 года он был отдан в аренду "Гремио".

В общей сложности Ромуло сыграл за "Фламенго" 39 матчей и забил 1 гол.

Sport24


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Теги: Ромуло Фламенго Спартак
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