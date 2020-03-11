Петреску заменил футболиста в матче чемпионата Румынии через 23 секунды после начала игры

What's the fastest substitution ever? CFR Cluj manager Dan Petrescu replaced 18-year-old Alin Fica after 23 seconds today! The boy didn't even touched the ball. #Liga1 (1/2)pic.twitter.com/ftRvUMCMKi— Alecs Stam (@AlecsStam) March 9, 2020
В чемпионате Румынии действует правило, по которому два воспитанника (до 21 года) должны выходить в основном составе, а один из них должен провести весь матч. Петреску выпустил молодого футболиста в старте поле и сразу заменил его, тем самым обойдя этот пункт в правилах.
Петерску хорошо известен российским болельщикам по работе в краснодарской "Кубани" и московском "Динамо".
"Я поставил себя в неловкое положение. Правило заставило меня сделать это. Мне не нравится то, что я сделал, я лишил его уверенности, но у нас много важных игроков, сидящих на трибунах, и мне трудно. То, как он дебютировал, нехорошо для него и для футбола", — заявил Петреску после матча.
"ЧФР Клуж" занял первое место в регулярном чемпионате Румынии. В настоящий момент в румынском первенстве разыгрывается чемпионство посредством плей-офф.