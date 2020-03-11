Петреску заменил футболиста в матче чемпионата Румынии через 23 секунды после начала игры

Главный тренер "ЧФР Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего футболиста через 23 секунды после начала игры чемпионата Румынии против "Газ-Метана" (0:0).