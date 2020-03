Адриано обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

View this post on Instagram

O momento que estamos passando ? complicado e o mundo inteiro est? em alerta. Para vencermos essa batalha ? necess?rio que cada um de n?s fa?a sua parte. Evitem o contato social, lavem bem as m?os com ?gua e sab?o, usem ?lcool em gel e sigam todas as demais orienta??es de preven??o ao coronav?rus de m?dicos e autoridades que est?o sendo divulgadas pela imprensa. Prevenir-se ? um ato de responsabilidade coletiva. Cuidem-se e fiquem com Deus! ?