Нападающий "Карпат": боже, благодарю тебя, что я не москаль (фото)

Форвард украинского клуба "Карпаты" Матар Дийе воспользовался приложением Gradient, которого по фотографии лица определяет национальность человека.

Сенегальский футболист на 61 процент оказался украинцем, на 35 процентов африканцем, на 3 процента норвежцем и на 1 процент шведом.



"Боже, благодарю тебя, что я не москаль!", - написал Футболист.



В нынешнем сезон чемпионата Украины Дийе провел 3 матча и забил 1 гол.