Экс-президент "Витесса" скончался от коронавируса

Экс-президент "Витесса" Кес Баккер скончался после заражения коронавируса.

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Как сообщает De Gelderlander, 76-летний функционер умер утром 25-го марта. До этого Баккер на протяжении четырех дней находился в больнице.



По информации источника, в последние годы жизни Баккер страдал от рака лёгких.



В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.



По актуальным данным в мире более 470 000 зараженных коронавирусом. Погибло более 21 000 человек. Число выздоровевших от вируса COVID-19 превысило 115 000 человек.



Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.